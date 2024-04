Biden dit "considérer" la demande australienne d'abandon des poursuites contre Assange

Le Parlement australien a adopté une motion en février, avec le soutien du Premier ministre Anthony Albanese, qui appelle à la fin de la saga judiciaire concernant Julian Assange. Ce ressortissant australien, arrêté il y a exactement cinq ans au Royaume-Uni, est détenu dans une prison londonienne et lutte contre son extradition vers les États-Unis.

Le président américain, qui marchait vers le Bureau ovale de la Maison Blanche avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida (en visite d'État mercredi), n'a pas donné davantage de détails.

L'extradition de Julian Assange a été demandée par les États-Unis où il encourt 175 ans de prison pour avoir publié à partir de 2010 plus de 700.000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan.

La justice britannique a demandé fin mars de nouvelles garanties aux États-Unis au sujet du traitement qui serait réservé à Julian Assange s'il était extradé, faute de quoi elle pourrait accorder au fondateur de WikiLeaks un dernier recours au Royaume-Uni.