Biden dit qu'il réévaluerait sa candidature si on lui diagnostiquait un problème "médical"

Assailli de questions sur son acuité mentale, Joe Biden, 81 ans, a affirmé qu'il réévaluerait sa candidature si on lui diagnostiquait un problème médical, au moment où un poids lourd du Parti démocrate a relancé mercredi les appels à son retrait de la course à la Maison Blanche.

Interrogé mardi par le média BET sur ce qui pourrait le faire réfléchir à jeter l'éponge, le président-candidat a répondu: "si j'avais un problème médical qui apparaissait, si quelqu'un, des médecins venaient me voir et me disaient: +vous avez tel problème+".

Joe Biden joue sa survie politique depuis sa performance désastreuse lors de son débat avec M. Trump, qui a suscité une vague d'interrogations sur ses capacités physiques et mentales.

Mercredi, l'élu de Californie Adam Schiff a exhorté M. Biden à "passer le flambeau", disant douter que le chef d'Etat puisse battre Donald Trump en novembre.