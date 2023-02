Biden, en optimiste en chef, veut livrer au Congrès un message d'unité et de justice

Il veut "finir le travail": Joe Biden, qui envisage de se représenter en 2024, va livrer mardi devant le Congrès un message "d'unité" politique, de soutien aux "oubliés" de la croissance et de confiance dans la démocratie américaine, selon lui "meurtrie" mais "préservée".

"L'histoire de l'Amérique est une histoire de progrès et de résilience", va dire le président américain, selon des extraits de son "discours sur l'état de l'Union" diffusés à l'avance par la Maison Blanche.

Sur cette grande allocution annuelle de politique générale, par laquelle tout président américain remplit son obligation constitutionnelle d'informer le Congrès, plane déjà la perspective de la présidentielle de 2024. Et donc d'un match retour entre Joe Biden, pas encore officiellement dans la course, et son prédécesseur Donald Trump.

Déjà en campagne, le milliardaire républicain se présente en homme providentiel, seul capable de sauver l'Amérique d'un "déclin" généralisé.

- Déprime - L'ancien président veut capitaliser sur la réelle déprime de la première puissance mondiale. Un sondage CBS/YouGov a demandé aux Américains de choisir le terme décrivant justement "l'état" de leur pays. Le premier qui leur vient à l'esprit? "Divisé" (62%), devant "en déclin" (49%) et "faible" (41%). Loin derrière: "fort" (13%), "prospère" (11%) et "uni" (10%).

Mardi, Joe Biden veut au contraire se donner le rôle d'optimiste en chef. Il assurera que la démocratie américaine, bien que "meurtrie" comme l'a montré le 6 janvier 2021 l'assaut du Capitole par des partisans de Donald Trump, reste "préservée et inviolée." Face au marasme ambiant, le démocrate de 80 ans, encombré par son âge et par des sondages en général calamiteux, espère toujours rallier les Américains à son projet économique. Il promettra mardi d'oeuvrer pour les "oubliés" de la croissance. "Trop de gens ont été laissés pour compte ou traités comme s'ils étaient invisibles", va déclarer le démocrate. - Taxer les très riches - "Middle class Joe", comme il aime à se présenter, appellera à taxer plus lourdement les très riches et les grandes entreprises qui gâtent leurs actionnaires. Centriste dans l'âme, Joe Biden appellera aussi à ce que les démocrates et les républicains travaillent ensemble.