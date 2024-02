Biden fait des remous en choisissant TikTok pour faire campagne

L'équipe de campagne du président américain, qui tente d'atteindre les jeunes électeurs, a utilisé dimanche le Super Bowl, finale du championnat de foot américain, pour se lancer sur TikTok avec un message à la tonalité plutôt humoristique.

"L'arrivée du président sur TikTok hier soir - avec plus de 5 millions de vues, pour l'instant - illustre à la fois notre volonté, et notre succès quand il s'agit de trouver des manières innovantes d'atteindre les électeurs dans un environnement médiatique mouvant, fragmenté et toujours plus individualisé", a commenté dans un communiqué le directeur de campagne adjoint de Joe Biden, Rob Flaherty.

Dans la vidéo publiée sur le compte @bidenhq, avec le titre "lol hey guys", le président démocrate de 81 ans, mains dans les poches et en tenue plutôt décontractée, se prête à un questions-réponses léger mêlant sport et politique.