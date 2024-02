Biden à l'épreuve de l'électorat noir en Caroline du Sud

Le président américain Joe Biden passe samedi un premier test électoral auprès de l'électorat noir lors des primaires démocrates en Caroline du Sud, où il espère créer une dynamique face à l'ascension fulgurante de Donald Trump dans le camp républicain avant l'élection de novembre.

M. Biden est quasiment assuré de remporter ce premier vote dans la course à l'investiture de son parti qui se déroule dans un contexte explosif au Proche-Orient, au lendemain des frappes contre des forces d'élite iraniennes et des groupes pro-iraniens en Irak et en Syrie, en représailles à la mort de soldats américains en Jordanie.