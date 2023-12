Biden parle à Netanyahu de "la nécessité absolue de protéger les civils" à Gaza

Le président américain Joe Biden a affirmé jeudi au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qu'il était essentiel de protéger les civils alors que de violents combats urbains font rage dans et autour des plus grandes villes de Gaza, a annoncé la Maison Blanche.

Dans son premier échange téléphonique avec M. Netanyahu depuis le 26 novembre, le président a insisté sur le fait qu'"une aide beaucoup plus importante devait être autorisée", a ajouté la Maison Blanche.

"Le président a insisté sur la nécessité absolue de protéger les civils et de séparer la population civile du Hamas, notamment par le biais de couloirs permettant aux gens de se déplacer en toute sécurité hors de zones de combats délimitées", a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué.

Les Etats-Unis soutiennent fermement Israël depuis l'attaque du 7 octobre menée par le Hamas, au cours de laquelle 1.200 personnes ont été tuées, selon les autorités israéliennes.

Mais l'administration Biden s'inquiète de plus en plus des conséquences sur les civils de la riposte israélienne sur la bande de Gaza, bombardée et assiégée pendant plusieurs semaines.

Le ministère de la Santé à Gaza, dirigé par le Hamas, affirme que l'offensive israélienne a fait plus de 17.000 morts, en grande majorité des femmes, des enfants et des adolescents.