Biden pousse Netanyahu à accélérer les négociations en vue d'un cessez-le-feu à Gaza

Une rencontre qui s'est tenue quatre jours seulement après l'annonce fracassante du retrait de M. Biden, 81 ans, de la campagne pour l'élection présidentielle de novembre.

"Je tiens à vous remercier pour ces 50 années de travail au service du public et de soutien à l'Etat d'Israël", a déclaré le dirigeant israélien avant d'ajouter: "je me réjouis de travailler avec vous dans les mois qui viennent".

Le président américain affiche son fort soutien à Israël depuis le début du conflit mais s'est montré de plus en plus critique au fur et à mesure qu'augmentait le bilan des victimes civiles à Gaza.