Biden prend un décret pour favoriser les recherches sur la santé des femmes

Le président américain Joe Biden a signé lundi un nouveau décret qui doit stimuler les recherches sur les symptômes et maladies chez les femmes, comme la ménopause ou l'endométriose, mais pas seulement.

Le président a invité le Congrès à valider un investissement de 12 milliards d'euros pour la recherche et annoncé que 200 millions étaient d'ores et déjà disponible pour les NIH (National Institute of health) pour mener des recherches sur les maladies qui touchent les femmes de façon disproportionnée.

L'objectif du décret est aussi que les recherches sur les maladies se penchent sur les différences de symptômes qu'elles provoquent chez les femmes ou chez les hommes.