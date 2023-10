Biden promet à Israël un soutien "inébranlable", une aide militaire est en discussion

Les contacts au plus haut niveau entre responsables américains et israéliens se sont multipliés après une offensive surprise lancée de la bande de Gaza par le mouvement islamiste palestinien, et les deux parties ont en particulier eu une "discussion approfondie" sur les besoins d'aide militaire de l'Etat juif, a indiqué un haut responsable de la Maison Blanche.

Le président américain, qui s'est entretenu plus tôt avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a évoqué une "tragédie humaine", lors d'une courte et solennelle allocution à la Maison Blanche.

L'éruption de violence samedi a fait "plus de 200 morts" et "plus de 1.000 blessés" côté israélien, selon l'armée qui a accusé le Hamas d'avoir "massacré des civils", et 232 morts côté palestinien, selon le ministère de la Santé du mouvement islamiste au pouvoir sur la bande de Gaza depuis 2007.

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken s'est entretenu avec son homologue égyptien Sameh Choukri dans l'espoir que Le Caire, un intermédiaire-clé entre Israël et le Hamas, contribue à mettre fin à l'offensive de ce dernier, selon le département d'Etat.

- Iran -