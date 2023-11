Biden promet une stratégie nationale contre l'islamophobie

L'administration Biden a déclaré mercredi qu'elle allait élaborer une "stratégie nationale de lutte contre l'islamophobie", une annonce qui prend un relief particulier en raison des fortes tensions aux Etats-Unis autour de la guerre entre Israël et le Hamas.

"Il n'y a pas de place en Amérique pour la haine, contre personne. Point final", a commenté dans un communiqué la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre.

"Depuis trop longtemps, les musulmans en Amérique, et ceux qui sont perçus comme musulmans, les Arabes et les Sikhs notamment, ont souffert d'un nombre disproportionné d'attaques haineuses et d'autres discriminations", a-t-elle déploré.