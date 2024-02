Biden qualifie Poutine de "salopard cinglé", "honteux" selon le Kremlin

Ces trois dernières années, le président américain a successivement traité son homologue russe de "tueur", "criminel de guerre" puis de "boucher" et enfin de "tyran".

"La menace existentielle, c'est le changement climatique. Il y a bien ce salopard cinglé qu'est Poutine, et d'autres, et il faut toujours s'inquiéter d'une guerre nucléaire, mais la menace existentielle pour l'humanité c'est le changement climatique", a lancé le président démocrate de 81 ans, candidat à un second mandat.

Il s'exprimait lors d'un bref discours mercredi auquel assistait un petit groupe de journalistes à San Francisco, en Californie.

En anglais, Joe Biden a utilisé les trois lettres "SOB", un raccourci pour "son of a bitch", insulte traduisible en français par "salopard", "connard", voire "fils de pute".