Biden réaffirme au président finlandais son soutien à l'entrée dans l'Otan

Sauli Niinistö, en visite à Washington, s'est également entretenu avec des sénateurs américains et le conseiller de la Maison Blanche à la sécurité nationale, Jake Sullivan. Plus tôt cette semaine, il s'était aussi rendu à Seattle et en Californie.

Joe Biden, qui a rejoint la réunion organisée avec Jake Sullivan, a réitéré le "ferme soutien" américain à une "accession rapide de la Finlande à l'Otan", selon Olivia Dalton, une porte-parole de la Maison Blanche.

Les deux présidents ont aussi discuté de leur soutien à l'Ukraine, selon l'exécutif américain.

La Finlande et la Suède ont candidaté à l'Otan en mai 2022, après l'invasion russe de l'Ukraine, tournant le dos à leur politique de non-alignement militaire en vigueur depuis les années 1990.