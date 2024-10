Biden réaffirme le plein soutien des Etats-Unis à Israël après l'attaque iranienne

Le président américain, Joe Biden, a réaffirmé que les Etats-Unis "soutenaient pleinement" Israël, visé mardi par une attaque iranienne qui a été "repoussée" et s'est révélée "inefficace" selon lui. La vice-présidente et candidate démocrate Kamala Harris a aussi affirmé son "engagement inébranlable" pour la sécurité d'Israël.

Il a ajouté que des discussions étaient "en cours" avec Israël sur la réponse à apporter, et estimé que les conséquences pour l'Iran "restaient à déterminer".

Le président américain a indiqué n'avoir pas parlé mardi au Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, mais a assuré qu'il avait l'intention de le faire, sans plus de précisions.

Comme l'avait déjà dit son conseiller à la sécurité nationale un peu plus tôt, Joe Biden a jugé que l'attaque de l'Iran contre Israël s'était révélée "inefficace" et avait été "battue en brèche" par les forces israéliennes, appuyées par les Etats-Unis.

La vice-présidente et candidate démocrate Kamala Harris a pour sa part signalé que son "engagement pour la sécurité d'Israël est inébranlable". "Nous n'hésiterons jamais à prendre les décisions nécessaires pour défendre les forces et les intérêts américains contre l'Iran et les terroristes soutenus par l'Iran", a-t-elle ajouté.