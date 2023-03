Biden reçoit Scholz pour un message d'unité adressé à Moscou et Pékin

Joe Biden reçoit vendredi le chancelier allemand Olaf Scholz, l'occasion d'envoyer à Moscou et Pékin un message d'unité après une passe délicate entre deux des principaux soutiens à Kiev.

Cette visite, destinée à "réaffirmer les profonds liens d'amitié" entre les deux pays selon la Maison Blanche, est la deuxième du dirigeant allemand après février 2022.

Elle intervient après une période de crispations entre Washington et Berlin autour des difficiles discussions sur la livraison de chars à l'Ukraine.

L'absence au programme de conférence de presse commune a ainsi suscité des interrogations dans la presse allemande, bien que le président américain n'en donne pas systématiquement quand il reçoit un dirigeant étranger.

Entre MM. Biden et Scholz, il s'agira notamment de se concerter sur les développements du conflit en Ukraine: "comment seront les prochains mois en Ukraine? Qu'est-ce que cela signifie pour le soutien que les alliés peuvent apporter" au pays, a-t-il expliqué.

Pour lui, les relations entre les Etats-Unis et l'Allemagne, dépendante de l'Otan et de la protection militaire américaine, sont "très bonnes" malgré des hauts et bas depuis que Joe Biden est au pouvoir.

Dès son arrivée à la Maison Blanche, le successeur de Donald Trump avait par exemple fait ouvertement pression pour que Berlin renonce au projet de gazoduc Nord Stream 2, mené avec Moscou.

Aujourd'hui, ce sont les subventions massives aux industries vertes américaines prévues dans le plan "Inflation Reduction Act" (IRA) qui suscitent des critiques de Berlin et des Européens.

L'épisode des chars a aussi été source de tiraillements.

L'Allemagne a finalement accepté le 26 janvier d'envoyer un nombre conséquent de ses tanks Leopard, donnant une nouvelle dimension au soutien militaire à l'Ukraine.