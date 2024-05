Biden refuse de fournir aux républicains l'enregistrement de sa déposition devant un procureur spécial

Joe Biden a annoncé jeudi qu'il refusait de remettre l'enregistrement de sa déposition devant un procureur spécial, dont la description par ce dernier avait provoqué, notamment chez ses opposants, un déluge de commentaires sur la mémoire et l'agilité mentale du président américain de 81 ans.

En cette année électorale, qui doit voir M. Biden affronter Donald Trump en novembre, des commissions parlementaires contrôlées par les républicains exigeaient que l'enregistrement leur soit fourni.

Sur recommandation de son ministre de la Justice, Merrick Garland, M. Biden a invoqué ses "prérogatives de chef de l'exécutif" pour rejeter cette demande, ont écrit aux présidents républicains de ces commissions le conseiller juridique de la Maison Blanche, Ed Siskel, et le ministère de la Justice.

"L'absence de nécessité légitime pour réclamer ces enregistrements audio expose au grand jour votre but probable: les saucissonner, les déformer et les utiliser à des fins partisanes", écrit Ed Siskel aux présidents des deux commissions, Jim Jordan et James Comer.