Biden résiste et promet de "gagner" malgré une fronde grandissante

"La vision lugubre de Donald Trump pour l'avenir ne représente pas qui nous sommes en tant qu'Américains", a dit le démocrate dans un communiqué. "Ensemble, en tant que parti et en tant que pays, nous pouvons le battre et le battrons dans les urnes".

Selon son médecin, les symptômes de M. Biden, à l'isolement dans sa résidence privée en bord de mer dans le Delaware, sur la côte Est, se sont "améliorés". Et le président a dit avoir hâte de retourner en campagne "la semaine prochaine".

Mais son ton combatif ne cache pas la fronde grandissante chez des responsables démocrates.

Une dizaine d'élus de la Chambre des représentants et un troisième sénateur se sont joints à la cohorte vendredi et ont appelé le président, qui brigue un second mandat face au républicain Donald Trump, à laisser la place à un ou une candidate plus jeune.