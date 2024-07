Biden se bat pour maintenir sa candidature en vie

"Il sait que s'il a encore deux événements de ce type, les choses seront très différentes", rapporte un proche anonyme, cité jeudi par le New York Times.

La chaîne CNN rapporte elle aussi des propos d'une source proche du démocrate de 81 ans, laquelle affirme que Joe Biden est "lucide" sur le fait que les prochains jours seront décisifs pour son maintien dans la course à la présidentielle de novembre.

Il "continue à faire campagne", a-t-elle affirmé.

- Mauvais sondage -

Près d'une semaine plus tard, Joe Biden n'a pas effacé la très pénible impression laissée par ces 90 minutes de débat face à son rival républicain, lors desquelles il a bafouillé, regardé dans le vide et parfois perdu le fil de sa pensée.

Selon une enquête d'opinion du New York Times conduit après l'émission, 74% des électeurs sondés expriment désormais des préoccupations vis-à-vis de l'âge du dirigeant démocrate, et Donald Trump a considérablement creusé son écart devant Joe Biden dans la course à la Maison Blanche.

Joe Biden a prévu de donner vendredi une interview à la chaîne télévisée ABC et de tenir une conférence de presse en solo la semaine prochaine, l'objectif étant de prouver sa capacité à s'exprimer de manière fluide, sans prompteur.