Biden se dresse contre le rachat d'U.S. Steel par le japonais Nippon Steel

Le rachat de l'aciériste américain U.S. Steel par le japonais Nippon Steel, pour près de 15 milliards de dollars, a buté jeudi sur un obstacle de taille: le président Joe Biden, en campagne pour un second mandat, s'y oppose au nom de la défense des "travailleurs" américains.

"U.S. Steel est une entreprise emblématique depuis plus d'un siècle, et il est vital qu'elle reste une société américaine, contrôlée et gérée depuis les Etats-Unis", a affirmé Joe Biden dans un communiqué.