Biden s'entoure des dirigeants japonais et philippin pour envoyer un "signal" à la Chine

Les autorités chinoises avaient d'ores et déjà réagi avec virulence à l'annonce, faite mercredi, d'une coopération militaire accrue entre Etats-Unis et Japon.

Joe Biden accueille jeudi à la Maison Blanche le Premier ministre japonais et le président des Philippines dans un format trilatéral inédit, censé lancer un "signal" à la Chine sur fond de très vives tensions entre Pékin et Manille.

"Les Etats-Unis et le Japon, au mépris des graves préoccupations de la Chine, ont diffamé et attaqué la Chine sur Taïwan et les questions maritimes", a déclaré lors d'un point presse régulier Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Les actions militaires de la Chine "représentent un défi sans précédent, et le plus grand défi stratégique pas seulement pour la paix et la sécurité du Japon mais pour la paix et la sécurité de l'ensemble de la communauté internationale", a dit le Premier ministre japonais jeudi devant le Congrès américain.

L'invitation du chef d'Etat philippin, qui aura aussi droit à une réunion bilatérale avec son homologue américain, "est un signal voulu de soutien et de fermeté" de la part des Etats-Unis et du Japon, à un moment où les Philippines "subissent la pression de la Chine et de ses stratégies agressives", a dit une haute responsable américaine lors d'un échange avec la presse.

- Atoll -