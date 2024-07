Biden, très déterminé, exhorte son parti à "se rassembler" autour de lui

"Je suis fermement décidé à rester en course", écrit le président américain dans une lettre aux parlementaires démocrates, de retour en session à Washington après la pause de la fête nationale du 4 juillet.

Joe Biden, plus déterminé que jamais, a exhorté lundi les élus d'un Parti démocrate divisé à "se rassembler" autour de sa candidature, alors que les spéculations persistent sur sa santé.

"Il est temps de se rassembler", juge le démocrate de 81 ans.

Sa porte-parole a tenté de contenir une vague de spéculations provoquée par un article du New York Times indiquant qu'un spécialiste de la maladie de Parkinson s'était rendu huit fois à la Maison Blanche en huit mois, entre l'été 2023 et le printemps dernier.

"Le président (Joe Biden) est-il traité pour la maladie de Parkinson? Non. (...) Prend-il des médicaments contre la maladie de Parkinson? Non", a dit Karine Jean-Pierre, sans indiquer qui ce spécialiste était venu voir ni dans quel but, se retranchant derrière une obligation de "confidentialité".

- Parkinson -

Elle a souligné que Joe Biden avait vu trois fois un neurologue à l'occasion de ses bilans annuels de santé, dont le dernier a été rendu public en février, et qu'il avait été testé pour diverses maladies neurodégénératives dans ce cadre, avec des résultats négatifs.