Bientôt une trêve au Proche-Orient? La réponse du Hamas est toujours attendue

Après sept mois de guerre, l'espoir d'une trêve n'a jamais été aussi proche. Et pourtant, la réponse du Hamas se fait attendre. Le chef du mouvement islamiste déclare être toujours ouvert à étudier l'offre mais en attendant, les pressions internationales continuent de s'intensifier. "Si le Hamas prétend réellement se préoccuper du peuple palestinien et veut voir un allégement immédiat de ses souffrances, alors il acceptera l'accord", dit Antony Blinken, secrétaire d'Etat américain. "S'il ne le fait pas, je pense que c'est une preuve de plus qu'il n'a pas la moindre considération."

De son côté, Antony Blinken joue la carte de l'apaisement. "Il y a d'autres manières, et selon nous, de meilleures manières de combattre le Hamas, sans opérations militaires à Rafa", dit-il. "On en a parlé aux autorités israéliennes et on continuera à le faire."

Près d'un million et demi de Palestiniens sont toujours réfugiés dans cette zone. De son côté, Israël se dit déterminé à poursuivre son offensive.