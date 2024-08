Bilan officiel de 25 morts et 192 blessés lors des troubles post-électoraux au Venezuela

Le procureur général du Venezuela a fait état lundi d'un bilan de 25 morts et 192 blessés lors des troubles qui ont suivi la proclamation contestée de la victoire du sortant Nicolas Maduro lors de la présidentielle du 28 juillet.

"Vingt-cinq personnes ont été tuées, dont deux membres de la Garde nationale bolivarienne, en seulement 48 heures (...) entre le 29 et le 30 juillet", a annoncé le procureur Tarek William Saab lors d'une réunion du Conseil de défense et d'État, évoquant aussi "192 blessés par armes à feu, armes blanches, divers objets contondants et bombes incendiaires".