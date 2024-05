Birmanie: avec les livreurs à vélo de Rangoun, sous une chaleur historique

"Je transpire beaucoup quand je suis dehors à travailler", témoigne Than Toe Aung, 27 ans, qui opère pour la plateforme Foodpanda.

Sur son visage, Than Toe Aung a appliqué une pâte d'origine végétale, le "thanaka", populaire en Birmanie, supposée le protéger de l'exposition au soleil.

Une canicule frappe depuis plusieurs jours l'Asie du Sud et du Sud-Est, où des millions d'habitants sont priés de ne pas sortir pour protéger leur santé.

"Il fait plus chaud ces derniers jours", constate-t-il.

Il y a plusieurs années, une junte alors au pouvoir a décrété l'interdiction des scooters et motos à Rangoun pour des "raisons de sécurité", ne laissant que le vélo comme alternative viable aux livreurs comme Than.

- "la pire année" -

Dimanche, le mercure est monté jusqu'à 40°C dans les rues de la ville, et en cas de forte chaleur, de nombreux livreurs ne sortent pas, rendant le travail plus intense pour les autres, raconte Than.