Birmanie: dans une ville détruite, le lourd prix à payer pour vaincre la junte

Dans l'ouest de la Birmanie, des bâtiments éventrés et tas de débris témoignent des explosions et combats qui ont chassé la junte de la ville de Pauktaw. Mais ses habitants attendent toujours de regagner leur maison, faute de sécurité.

"Nous avons peur d'eux (l'armée)", déclare l'un d'eux.

"Nous ne savons pas ce qu'il va se passer, ou quelle genre d'arme ils vont utiliser contre nous si on retourne chez nous (...) On ne peut pas détecter leurs frappes aériennes, ni leurs bombes, et on sera tué s'ils nous attaquent", estime-t-il.

Des images prises par des habitants et obtenues en exclusivité par l'AFP montrent des rues silencieuses, à l'exception de chants d'oiseaux et du bruit de fouilles des combattants de l'AA qui passent au crible les amas de débris et de tôle ondulée.