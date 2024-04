Birmanie: la junte accuse l'Onu d'"allégations partiales" concernant les droits humains

La junte au pouvoir en Birmanie a dénoncé mardi les "allégations partiales" des Nations unies concernant les droits humains et a déclaré ne pas avoir été informée officiellement de la nomination d'un nouvel émissaire de l'Onu.

La semaine dernière, le Conseil des droits de l'homme des Nations unies a adopté une résolution condamnant "les violations horribles et systématiques des droits humains" en Birmanie.

La guerre civile dans ce pays d'Asie du Sud-Est s'est intensifiée ces derniers mois et des forces opposées aux militaires - ces derniers ont pris le pouvoir par un coup d'État en 2021, renversant un gouvernement démocratiquement élu - ont progressé à travers le pays.

L'Onu a également critiqué la "mainmise" de la junte sur l'aide humanitaire, qui aggrave une crise ayant entraîné le déplacement de plus de 2,5 millions de personnes.

Cette résolution "contient des allégations infondées et partiales", a déclaré le ministère des affaires étrangères de la junte dans un communiqué publié dans le journal officiel Global New Light of Myanmar.

"Par conséquent, la Birmanie rejette catégoriquement la résolution."