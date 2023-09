Birmanie: la junte critique un blockbuster chinois qui "salit" l'image du pays

La junte birmane n'a pas aimé le blockbuster chinois qui associe traite d'êtres humains et Asie du Sud-Est, a fait savoir vendredi un média d'Etat, dans un rare reproche adressé à son puissant allié.

Le représentant diplomatique de la Birmanie à Nanning (sud de la Chine) s'est plaint auprès des autorités de la province de Guangxi, a indiqué le Global New Light of Myanmar.

Le film d'action "No more bets" ("Les jeux sont faits") "salit l'image de la Birmanie" et crée des inquiétudes auprès des Chinois qui aimeraient visiter le pays, selon la même source.