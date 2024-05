Birmanie: la junte relance un projet de méga-barrage soutenu par la Chine

La junte birmane a relancé un projet de barrage de 3,6 milliards de dollars soutenu par la Chine, suspendu il y a plus de dix ans à la suite d'une forte opposition de la population.

Elle a annoncé un nouveau "groupe dirigeant" pour le projet de barrage hydroélectrique, dans un avis du 24 avril publié sur un portail internet gouvernemental en début de semaine.

Le groupe est composé de onze membres, dont le vice-ministre en charge de l'électricité, et va "mener et gérer la recherche, les solutions techniques et les relations publiques" pour le projet, selon l'avis.