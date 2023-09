Birmanie: saisie d'une demi-tonne de méthamphétamine

Les autorités birmanes ont annoncé jeudi avoir saisi dans le nord de la Birmanie près d'une demi-tonne de méthamphétamine d'une valeur plus de quatre millions de dollars.

Les forces de sécurité ont intercepté une moto et un van qui transportaient ces stupéfiants, dans une forêt dans la région de Mandalay (nord) dimanche à l'aube, a indiqué le Comité central de contrôle de l'usage des drogues dans un communiqué.

Le chargement de drogue provenait de l'Etat Shan, qui fait partie de la région du Triangle d'Or.

Le "Triangle d'Or", zone frontalière entre la Birmanie, le Laos et la Thaïlande est depuis longtemps considéré comme une région de premier plan de production et de trafic de drogue, notamment d'opium et de méthamphétamine.

L'Etat Shan, première région productrice de méthamphétamine en Asie du Sud-Est selon l'Onu, abrite une mosaïque de groupes ethniques rebelles et de milices alliées à l'armée birmane.