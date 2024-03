Blinken au Moyen-Orient pour discuter d'une trêve à Gaza, au bord de la famine

Les pourparlers se sont intensifiés ces derniers jours, avec notamment la visite du chef du Mossad, les services de renseignement extérieurs israéliens, au Qatar, pays médiateur avec les Etats-Unis et l'Egypte, et après un infléchissement de la position du Hamas qui a ouvert la porte à une pause de quelques semaines dans les affrontements après avoir exigé sans succès un cessez-le-feu définitif.

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken est attendu mercredi au Moyen-Orient pour tenter d'arracher une trêve de plusieurs semaines dans les combats à Gaza, où la famine guette la population palestinienne après plus de cinq mois de guerre entre Israël et le Hamas.

Mais le chef du mouvement islamiste palestinien, Ismaïl Haniyeh, a accusé mardi Israël de "saboter" ces négociations en menant depuis la veille une opération d'envergure contre l'hôpital al-Chifa de la ville de Gaza. L'armée a déclaré mardi avoir tué "des dizaines" de combattants du Hamas et du Jihad islamique dans ce complexe hospitalier et à ses abords, et avoir arrêté "plus de 300 suspects".

Les ONG et les agences de l'ONU ne cessent de tirer la sonnette d'alarme sur le risque imminent de famine dans le territoire palestinien, en particulier dans le nord, difficilement accessible et où vivent actuellement plus de 300.000 personnes.

"Cent pour cent de la population" de Gaza se trouve "dans une situation d'insécurité alimentaire grave", a affirmé mardi le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken. "C'est la première fois qu'une population entière est ainsi classée", à la veille d'une nouvelle tournée régionale qui doit le mener mercredi en Arabie saoudite, puis jeudi en Egypte pour des discussions avec de hauts responsables locaux.