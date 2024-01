Blinken a demandé à Pékin de "maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan"

Brièvement de retour à Washington entre sa dernière tournée au Moyen-Orient et son déplacement au forum économique de Davos, le secrétaire d'Etat américain s'est entretenu avec Liu Jianchao, à la tête de la division internationale du Comité central du Parti communiste chinois.

Lors de cette entrevue, il "a réitéré l'importance de maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan et en mer de Chine méridionale", zone contestée et théâtre de récents incidents entre Pékin et Manille, a indiqué le porte-parole du département d'Etat américain Matthew Miller dans un communiqué.