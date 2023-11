Blinken dit avoir discuté de "pauses humanitaires" à Gaza avec Netanyahu

Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a affirmé vendredi avoir discuté avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, de la possibilité de "pauses humanitaires" dans le conflit entre Israël et le Hamas afin de protéger les civils palestiniens et augmenter la distribution de l'aide. Il a également appelé à la protection des journalistes.

"Nous pensons que tous ces efforts seraient facilités par des pauses humanitaires avec des arrangements sur le terrain augmentant la sécurité pour les civils et permettre une distribution plus efficace et soutenue de l'aide humanitaire", a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse à Tel-Aviv en soulignant qu'Israël ne serait "jamais seul".

Il a ajouté que les journalistes couvrant la guerre dans la bande de Gaza doivent être "protégés".