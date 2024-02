Blinken est arrivé en Israël qui étudie la réponse du Hamas à un projet de trêve

L'arrivée de M. Blinken coïncide avec l'étude par Israël d'une nouvelle proposition de trêve sur fond de frappes à Gaza, notamment dans les secteurs de Rafah et Khan Younès, où le ministère de la Santé du Hamas a fait état mardi d'au moins 107 morts en 24 heures.

Le Hamas a confirmé avoir remis sa réponse aux médiateurs égyptiens et qataris mais sans en préciser la teneur.

La semaine dernière, une source du mouvement palestinien a affirmé que le projet en trois phases prévoyait notamment une trêve de six semaines durant laquelle Israël devra libérer de 200 à 300 prisonniers palestiniens en échange de 35 à 40 otages détenus par le Hamas, et une plus grande aide humanitaire à Gaza.