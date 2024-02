Blinken estime qu'il reste "de la place pour un accord" sur les otages

Il a ajouté avoir mis en garde Benjamin Netanyahu contre toute action qui "exacerbe les tensions", et appelé Israël à prendre en compte "d'abord et avant tout" les civils en cas d'opération à Rafah, dans le sud de la bande Gaza.

Ces déclarations interviennent alors que les États-Unis, le Qatar et l'Égypte multiplient les efforts pour pousser les belligérants à déposer les armes pour permettre la libération d'otages israéliens encore détenus et de prisonniers palestiniens ainsi que l'acheminement d'une aide humanitaire plus conséquente dans le territoire palestinien assiégé. Des négociations doivent normalement reprendre jeudi au Caire, ont annoncé le Qatar et l'Égypte.