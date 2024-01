Blinken estime qu'Israël a des "chances réelles" d'intégration avec ses voisins arabes

Le plus haut diplomate américain effectue sa cinquième visite officielle en Israël depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza le 7 octobre, provoquée par l'attaque sanglante du Hamas palestinien sur le sol israélien.

"Je connais les efforts que vous avez engagés depuis plusieurs années pour bâtir de bien meilleures connexions et intégration au Moyen-Orient. Et je pense qu'il y a des chances réelles dans ce domaine. Mais nous devons surmonter ce moment très difficile", a déclaré M. Blinken au début d'une rencontre avec le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz. Le responsable américain effectue sa quatrième visite en Israël depuis le début de la guerre à Gaza le 7 octobre.

M. Blinken devait avoir une série d'entretiens dans la journée avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et participer à une réunion du cabinet de guerre israélien.

Avant de se rendre en Israël lundi soir, M. Blinken a depuis l'Arabie saoudite assuré que tous les dirigeants rencontrés dans les six premiers pays de son marathon diplomatique avaient accepté de travailler avec les États-Unis pour contribuer à la reconstruction et à la stabilisation au long terme de la bande de Gaza.

L'objectif de la tournée de M. Blinken est triple, selon des responsables américains : éviter une escalade et notamment que les tensions entre Israël et le Hezbollah libanais, allié de l'Iran, ne débordent hors de contrôle, presser Israël d'entrer dans une nouvelle phase de sa campagne militaire à Gaza moins coûteuse en vies palestiniennes, et engager un dialogue "difficile" sur l'après-guerre.