Blinken: Israël d'accord pour une mission de l'ONU sur la situation dans le nord de Gaza

"Israël doit être un partenaire des responsables palestiniens désireux de conduire leur peuple à vivre en paix (à ses) côtés, en voisins", a insisté le responsable américain.

Plus tôt dans la journée, Antony Blinken a appelé Benjamin Netanyahu à épargner les civils palestiniens pris au piège dans le petit territoire assiégé. Il a également réaffirmé auprès du Premier ministre israélien "le soutien (américain) au droit d'Israël à prévenir une répétition des attaques du 7 octobre et insisté sur l'importance d'éviter plus d'atteintes aux civils et de protéger l'infrastructure civile à Gaza", selon un communiqué du département d'État.