Blinken juge un accord de trêve "toujours possible" entre Israël et le Hamas

Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a jugé jeudi au Caire qu'une opération majeure d'Israël à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, serait "une erreur" alors qu'un accord de trêve entre Israël et le Hamas palestinien est "possible".

"Le fossé se réduit" dans les négociations pour une trêve à Gaza tenues à Doha, où le chef du renseignement israélien rencontrera vendredi le patron de la CIA, et "s'il est difficile de parvenir (à un accord), cela est toujours possible", a affirmé M. Blinken.

Le texte, consulté par l'AFP, souligne "la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et durable pour protéger les civils de tous côtés, permettre la fourniture de l'aide humanitaire essentielle" et "soutient sans équivoque les efforts diplomatiques internationaux pour parvenir à un tel cessez-le-feu en lien avec la libération des otages encore détenus".

À ses côtés, son homologue égyptien Sameh Choukri a martelé qu'il faut "un cessez-le-feu et une libération des otages et des prisonniers" après plus de cinq mois de guerre déclenchée le 7 octobre.