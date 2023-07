Blinken tente de rallier l'Asie du Sud-Est contre la "coercition" chinoise

M. Blinken s'exprimait devant les ministres des Affaires étrangères des pays d'Asie du Sud-Est, réunis cette semaine dans la capitale indonésienne dans le cadre de forums organisés par l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean) avec d'autres pays invités dont les Etats-Unis, la Chine et la Russie.

"Nous devons faire respecter la liberté de navigation en mer de Chine méridionale et orientale et maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan", a déclaré M. Blinken.

Avec les pays de l'Asean, nous "partageons la vision d'un Indo-Pacifique libre, ouvert, prospère, sûr, connecté et résilient", a-t-il ajouté.

"Cela veut dire une région où les pays sont libres de choisir leurs propres voies et leurs propres partenaires, où les problèmes sont traités ouvertement, et non par coercition", a-t-il poursuivi dans une allusion à peine voilée à la Chine.