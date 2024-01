Blinken va se rendre à Bahreïn pour une étape surprise de sa tournée au Moyen-Orient

Le responsable américain doit y rencontrer le roi Hamad bin Isa Al Khalifa dans le cadre de ses discussions sur les moyens d'éviter une escalade du conflit entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza.

Alliée clé des Etats-Unis, la petite monarchie du Golfe fait partie de la coalition d'une vingtaine de pays annoncée le 18 décembre par Washington pour défendre le trafic maritime en mer Rouge et dans le golfe d'Aden confronté aux attaques des rebelles yéménites Houthis soutenus par l'Iran. Dans cette zone stratégique, transite 12% du commerce mondial.

Les forces britannique et américaine ont abattu mardi soir 18 drones et trois missiles tirés par les Houthis en mer Rouge. Selon le gouvernement britannique, il s'agit de la "plus importante attaque" des rebelles yéménites à ce jour.

Le ministre britannique de la Défense a annoncé mardi soir qu'une autre frégate, le HMS Richmond, était en route pour la mer Rouge, afin d'y contrer les "attaques" des Houthis.