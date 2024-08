Blue Origin réussit son huitième vol de tourisme spatial

Handout

Blue Origin a transporté six amateurs de sensations fortes jusqu'à l'espace lors d'un bref vol aller-retour jeudi, dont la femme la plus jeune à s'être jamais rendue à plus de 100 km d'altitude.

Cette mission, nommée NS-26, était le huitième vol spatial avec équipage de l'entreprise fondée par le milliardaire Jeff Bezos, qui cherche à s'imposer sur le créneau des vols courts suborbitaux.