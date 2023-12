Blue Origin s'apprête à retrouver l'espace, plus d'un an après un accident

L'entreprise spatiale américaine Blue Origin doit faire redécoller lundi sa fusée New Shepard pour la première fois depuis un accident survenu il y a plus d'un an, marquant ainsi le grand retour dans les airs de la compagnie fondée par le milliardaire Jeff Bezos.

La fenêtre de tir pour le lancement depuis l'ouest du Texas s'ouvre à 08H30 locales (14H30 GMT), a fait savoir Blue Origin, qui retransmettra le vol en direct sur son site internet.