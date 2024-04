A Bogota, des habitants aux prises avec les restrictions d'eau

Alertée par les coups de klaxon du camion, Clara Escobar, 36 ans, habitante du quartier de Flandes Alto, fréquemment touché par les coupures d'eau, vient remplir deux seaux.

"Il y a des choses que nous ne pouvons plus faire, comme par exemple laver la voiture, alors que nous vivons dans une rue boueuse", déplore-t-elle.

"On se douche moins" et "on lave le linge (seulement) quand c'est nécessaire", ajoute Clara Escobar.