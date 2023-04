Bois-d'Arcy: la justice ordonne à l'Etat de prendre des mesures pour respecter les droits des détenus

Le tribunal administratif de Versailles a ordonné lundi à l'Etat de prendre "en urgence" douze mesures "pour préserver la sécurité et les droits fondamentaux des personnes détenues" au centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy (Yvelines).

Le juge des référés demande au ministre de la Justice et au préfet des Yvelines de prendre ces mesures "au plus tard dans un délai de 10 jours" pour "contrôler la sécurité des risques incendies et d'hygiène alimentaire", ainsi que pour "respecter la dignité de la personne humaine" lors des fouilles, a ajouté le tribunal dans un communiqué.