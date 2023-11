Bolivie: des températures record provoquent le décès de 13 personnes

Dans "100% des cas, il y avait une déshydratation sévère ou modérée à sévère. C'est la raison pour laquelle ces personnes sont décédées", a-t-elle ajouté.

Le Service national de Météorologie et d'Hydrologie (Senamhi) a rapporté séparément lundi qu'au moins 15 villes du nord, de l'est et du sud-est du pays ont enregistré des records de chaleur.

Dans les villages de Santa Cruz, la température se situait entre 36°C et 41°C, selon Senamhi.