Bolivie: fermeture d'écoles en raison des fumées dégagées par d'immenses feux de forêts

Les cours avaient déjà été suspendus la semaine dernière à Santa Cruz (est), la locomotive économique et ville la plus peuplée de Bolivie. La mesure concerne désormais les écoles publiques et privées de La Paz (ouest), Cochabamba (centre) et Beni (nord-est).

Selon le ministère de l'Environnement, quelque 2 millions d'hectares de forêts et de pâturages ont brûlé depuis le début de l'année en raison de la sécheresse qui frappe le pays andin.

Le ciel de la capitale La Paz et à Santa Cruz est obscurci par une fumée noire. La ministre de la santé, Maria René Castro, a recommandé aux habitants le port de masques et invité les personnes âgées, les enfants et les femmes enceintes à rester cloisonnées chez elles.