Bolivie: l'artisanat de prisonniers vendus sur un marché par leurs épouses

Dans une prison de La Paz, Julio fabrique des voitures miniatures en métal que son épouse vend dans la plus grande foire artisanale de Bolivie, une opportunité offerte à des milliers de prisonniers pour atténuer la précarité de leurs foyers familiaux durant leur détention.

Alasita signifie "achète-moi" en langue aymara et vénère l'Ekeko, la divinité indigène de l'abondance.

Pour sa première foire Alasita, Julio a construit 120 voitures et camions miniatures, vendus entre 10 et 30 dollars.

Il s'est ouvert le 24 janvier pour trois semaines, et existe également en Argentine où vivent quelque 340.000 Boliviens.

Il dit ressentir "comme une sorte de liberté" à être "occupé à faire quelque chose". Le jeune homme de 29 ans assure qu'Alasita lui permet aussi "de gagner un peu d'argent" pour sa famille.

Et lorsqu'il retrouvera sa liberté, David dit qu'il poursuivra ce métier de menuisier appris derrière les barreaux: "J'aime l'art du travail du bois et les miniatures", assure-t-il, disant être "fier" de son travail qui lui fait oublier les conditions de détention.

Car la prison de San Pedro, la deuxième la plus surpeuplée de Bolivie après celle de Palmasola, à Santa Cruz (centre), construite dans les années 1990 pour accueillir 400 détenus, en compte aujourd'hui quelque 3.800.

Julio, qui évite d'évoquer les raisons de son placement en préventive depuis plus d'un an, ne sait pas quand il sera jugé, bien que la loi limite la détention provisoire à six mois maximum.

Seuls 34% des 24.824 prisonniers boliviens ont été jugés, selon le bureau du médiateur, qui estime la surpopulation carcérale à 168%.

Ces artisans derrière les barreaux "nous montrent que malgré la surpopulation, malgré les limites, il n'y a rien d'impossible", salue Juan Carlos Limpias, chef de l'autorité pénitentiaire bolivienne.