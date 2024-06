Bolivie: Le Premier espagnol appelle à "respecter la démocratie et l'Etat de droit"

"L'Espagne condamne fermement les mouvements militaires en Bolivie. Nous envoyons notre soutien et notre solidarité au gouvernement bolivien et à son peuple et nous appelons à respecter la démocratie et l'Etat de droit", a indiqué Pedro Sánchez sur le réseau social X.

Des troupes et des blindés se sont déployés mercredi devant le siège du gouvernement à La Paz et ont tenté de forcer une porte du palais présidentiel, selon des journalistes de l'AFP présents sur place.