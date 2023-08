A bord des voitures sans conducteur de San Francisco

Cet été, les piétons de San Francisco se divisent en deux catégories: les habitants habitués, et même blasés, des voitures aux chauffeurs fantômes, et les touristes ébahis, qui cherchent à capturer cette vision de science-fiction sur leur smartphone.

Et puis un soir, il y a quelques mois, l'automobile est arrivée toute seule.

La passagère ferme la porte arrière, et la grosse Jaguar blanche manœuvre avec beaucoup de précaution dans un quartier où affluent piétons et cyclistes.

"J'avoue, j'ai eu peur. Mais pas au point de ne pas monter. C'était excitant aussi", se souvient-elle.

"La course a duré une demi-heure. Pendant vingt minutes environ, j'ai vraiment flippé. Et puis soudain je me suis calmée. C'était... normal. C'était devenu bizarrement normal."

Bardés de caméras et de lidars (des lasers de détection), roulant en silence, les taxis électriques autonomes de Waymo et Cruise (General Motors) ont progressivement investi San Francisco, d'abord avec un humain à l'avant, puis sans durant la nuit, et aussi sans humain désormais en journée au point de s'inscrire dans la banalité du quotidien.