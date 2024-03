Bordeaux: jusqu'à six ans de prison pour les incendiaires de la porte de la mairie

Le tribunal correctionnel de Bordeaux a prononcé lundi des peines allant jusqu'à six ans de prison ferme à l'encontre de cinq hommes condamnés pour l'incendie de l'imposante porte en bois de l'hôtel de ville il y a un an.

Un premier prévenu, se revendiquant "antifa" et déjà condamné pour violences et dégradations durant le mouvement des "gilets jaunes", a été jugé coupable pour "participation" et "destruction". Il a été condamné à six ans de prison ferme avec maintien en détention, compte tenu de ses antécédents et de la "gravité des faits", a tranché le tribunal.

Me Jessica Lacombe, l'avocate de cet homme de 41 ans, a annoncé qu'elle fera appel, après avoir demandé la relaxe.

"On tente de faire croire que cette unique bande de marginaux est responsable. Il n'en est rien", a-t-elle plaidé, pointant un dossier sans "éléments concrets" sur "les préparatifs" ou "les instructions d'aller brûler la mairie".