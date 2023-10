Borrell condamne "fermement" les attaques de colons israéliens contre des Palestiniens

Lors d'échanges avec les ministres des Affaires étrangères d'Arabie saoudite, d'Egypte et de Jordanie, ainsi qu'avec le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), M. Borrell a également abordé "la nécessité urgente de restaurer l'horizon politique et de relancer le processus de paix, ainsi que de parvenir à un règlement permanent et durable de ce conflit, fondé sur la solution à deux États", selon un communiqué.

"Israël a le devoir de protéger les civils de Cisjordanie contre la violence des colons extrémistes, de demander des comptes aux auteurs de ces actes et de veiller à ce que les forces de défense israéliennes interviennent. Il s'agit d'une obligation légale qui doit être remplie", a-t-il ajouté.

Israël a lancé des raids et des frappes aériennes intensives sur Gaza depuis le 7 octobre, date à laquelle des militants du Hamas sont sortis de la bande de Gaza et attaqué des villages et des postes militaires israéliens, tuant environ 1.400 personnes et prenant 240 otages.

Les bombardements israéliens sur la bande de Gaza ont fait, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas, plus de 8.500 morts.