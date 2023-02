Boxe: Foster prive Vargas d'un troisième titre mondial

L’Américain O'Shaquie Foster a battu le Mexicain Rey Vargas, par décision unanime des juges, samedi, lors de leur combat pour le titre de champion du monde WBC de la catégorie super-plumes à San Antonio (Texas).

Foster, 29 ans, n'a pas laissé passer sa première chance mondiale. Il prive Vargas d'un troisième titre dans une troisième catégorie de poids différente.

L'Américain signe sa dixième victoire consécutive et porte son palmarès à 20 victoires, dont 11 par KO, pour 2 défaites.

"C'est super", a déclaré le nouveau champion du monde qui avait vu sa carrière ralentie par un séjour de quatre mois en prison il y a cinq ans. "C'est un parcours de ouf".

Les juges n'ont pas hésité devant la rapidité et l'agilité de Foster qui n'ont laissé aucune chance à Vargas. Tim Cheatham lui a accordé un score de 117-111, Alejandro Rochin de 119-109 et David Sutherland de 116-112.

"J'ai une grande équipe autour de moi", a ajouté Foster. "Ne pas me laisser tenter par les distractions, me préparer mentalement et physiquement et maintenant je suis arrivé au sommet, c'est dingue".